Autofahrer in Günzburg mit über zwei Promille auf Tour

W#hrend einer Polizeikontrolle in der Augsburger Straße erkannten die Beamten Anhaltspunkte dafür, dass der überprüfte Autofahrer alkoholisiert war.

Eine Streifenbesatzung kontrollierte am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Augsburger Straße in Günzburg einen 43 Jahre alten Autofahrer. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies. Das Testergebnis lag umgerechnet weit über zwei Promille. Die Polizeibeamten unterbanden daher die Weiterfahrt des Mannes, ordneten eine Blutentnahme an und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)