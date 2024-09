Autofahrer in Günzburg mit zwei Promille erwischt

Die Polizei hat am Sonntag einen 35-Jährigen in Günzburg aus dem Verkehr gezogen, der stark alkoholisiert mit dem Auto gefahren war. Laut Pressebericht kontrollierten die Beamten den Pkw-Fahrer am Sonntag gegen 13.30 Uhr im Stadtgebiet. An seinem Fahrzeug waren falsche Kennzeichen montiert. Ermittlungen ergaben, dass ein Familienmitglied die Autokennzeichen abmontiert hatte, um künftige Fahrten unter Alkoholeinfluss zu unterbinden. Dies schreckte den Mann jedoch nicht ab und er brachte kurzerhand Anhängerkennzeichen am Fahrzeug an. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten vor Ort. Zudem erwarten den Fahrer nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)

