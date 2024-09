Autofahrer in Schlangenlinien auf der A8 unterwegs

Am Sonntagabend teilte ein Verkehrsteilnehmer über die Polizeieinsatzzentrale einen in Schlangenlinien fahrenden Autofahrer auf der A8 in Fahrtrichtung München mit. Das unsicher fahrende Fahrzeug hielt laut Polizeibericht eine Streife der Verkehrspolizei an der Anschlussstelle Günzburg an.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 38-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte dies und erbrachte einen Wert von weit über der 1,1 Promille-Grenze. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und im Anschluss sein Führerschein sichergestellt. Die Polizisten unterbanden seine Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (AZ)