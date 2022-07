Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum

Die Ursache für den Unfall in der Riedstraße ist unklar. Der Fahrer wird in die Uniklinik geflogen, hat aber keine schweren Verletzungen.

Ein Autofahrer ist am Freitag um kurz vor 6 Uhr in der Riedstraße verunglückt. Der 45-Jährige war laut Polizei mit seinem Kleinwagen in Richtung B16 unterwegs, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen einen Baum. Der Fahrer konnte noch eigenständig sein Auto verlassen, brach dann aber bewusstlos zusammen und wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von Ersthelfern versorgt.

Unfallauto muss abgeschleppt werden

Der 45-jährige wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Ulm geflogen. Dort wurde festgestellt, dass er keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen hatte. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (AZ)