Autofahrer kracht in Günzburg gegen einen Poller

Beim Ausfahren aus einer Tiefgarage in Günzburg ist ein Autofahrer unaufmerksam. Der Poller, den er umreißt, fällt auch noch auf ein geparktes Auto.

Bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage in der Jahnstraße ist ein 33-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 16.15 Uhr gegen einen Poller gefahren. Der Poller wurde dabei laut Polizei aus dem Boden gerissen und fiel gegen ein geparktes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. (AZ)