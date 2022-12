Autofahrer missachtet Vorfahrt in Günzburg: 18.000 Euro Schaden

Im Stadtgebiet Günzburg ist am Mittwochabend ein Unfall passiert, als ein 71-Jähriger links abbiegen wollte.

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend an der Einmündung Ichenhauser Straße/Geschwister-Scholl-Straße in Günzburg von der Ichenhauser Straße kommend nach links abgebogen. Dabei passierte laut Polizeibericht ein Unfall. Der Mann wollte in Richtung Stadtmitte fahren, dabei missachtete er die Vorfahrt eines Pkw, welcher sich aus Richtung Stadtmitte der Einmündung näherte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Sachschaden von ungefähr 18.000 Euro, so die Beamten. (AZ)

