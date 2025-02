Autofahrer nimmt anderem Fahrzeug die Vorfahrt – 13.000 Euro Schaden

In Günzburg sind am Sonntag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, wobei ein beträchtlicher Schaden entstand. Kurz vor 14 Uhr wollte ein 60-jähriger Pkw-Fahrer laut Polizei von der Maria-Theresia-Straße in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei nahm er einem anderen Autofahrer die Vorfahrt, der auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 13.000 Euro. (AZ)

