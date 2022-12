Autofahrer übersieht beim Linksabbiegen Pkw in Günzburg

10.000 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Samstag in Günzburg. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Am Samstagabend kam es in der Augsburger Straße in Günzburg zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Ein Autofahrer hatte beim Linksabbiegen das entgegenkommende Fahrzeug übersehen. Die Fahrzeugführerin des entgegenkommenden Pkw wurde dabei leicht an der Hand verletzt. Wie die Polizei mitteilt, entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von insgesamt 10.000 Euro. (AZ)