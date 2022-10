Autofahrer übersieht Moped: Ein Verletzter bei Unfall in Günzburg

In der Dillinger Straße in Günzburg hat sich am Freitag ein Unfall zwischen einem Moped und zwei Autos ereignet. Der Mopedfahrer musste ins Krankenhaus.

Am Freitag ereignete sich in der Dillinger Straße in Günzburg ein Verkehrsunfall, an dem ein Mopedfahrer und zwei Autos beteiligt waren. Gegen 13 Uhr wollte eine 41-jährige Autofahrerin von der Dillinger Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei, dass ihr auf der Gegenfahrbahn ein 17-Jähriger mit seinem Moped entgegenkam. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Daraufhin rutschte das Moped gegen einen weiteren Wagen. Der Mopedfahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Wagen der Unfallverursacherin und das Moped waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 41-Jährige leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (AZ)