Autofahrer übersieht Radler: Günzburger wird leicht verletzt

Beim Ausfahren eines Grundstückes ist es in der Augsburger Straße in Günzburg zu einem Zusammenstoß gekommen. Ein E-Bike-Fahrer hat sich leicht verletzt.

Der Fahrer eines Pkw fuhr am Freitagmittag in Günzburg von einem Grundstück an der Augsburger Straße auf diese nach rechts in Richtung Burgau aus. Wie die Polizei in Günzburg mitteilt, befuhr zur gleichen Zeit ein 59-Jähriger mit seinem Pedelec den südlichen Geh- und Radweg der Augsburger Straße stadteinwärts.

Der Autofahrer übersah beim Ausfahren aus dem Grundstück den Radfahrer. Dieser konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte trotz Vollbremsung mit seinem Fahrrad gegen die rechte Seite des Wagens und stürzte. Bei dem Sturz wurde der Radfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, leicht verletzt. An seinem Pedelec entstand 50 Euro Sachschaden. (AZ)