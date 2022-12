Autofahrer weicht Katze aus und schleudert gegen Hauswand in Günzburg

Nach einem Ausweichmanöver eines Fahrers blieb in Günzburg eine Katze blieb heil - das Auto und ein Haus aber nicht.

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch in Günzburg gekommen. Wie die Polizei berichtet, musste ein 25-Jähriger laut eigenen Angaben in der Ortsstraße aufgrund einer Katze, die die Fahrbahn überquerte, seinen Pkw abbremsen. Dabei verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte anschließend gegen die Wand eines neben der Fahrbahn befindlichen Hauses. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro, so die Polizei. Zu einem Zusammenstoß mit der Katze kam es nicht. (AZ)