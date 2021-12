Autofahrerin fährt in Günzburg über Rot und verletzt bei Unfall eine Frau

In Günzburg fährt eine Frau auf der B16 über eine rote Ampel und verursacht dadurch einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin und großem Sachschaden.

An der Kreuzung der B16 zum sogenannten Polizeiohr in Günzburg übersah am Donnerstagabend gegen 22 Uhr eine Autofahrerin die rote Ampel. Dadurch kam es zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Folgen. Eine 18-Jährige war mit ihrem Wagen auf der B16 geradeaus in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zum Polizeiohr stieß sie dann bei Rot mit dem gerade abbiegenden und vorfahrtberechtigten Auto einer 54-Jährigen zusammen. Die 54-jährige Frau hatte nach dem Aufprall Schmerzen im Brustbereich und am Arm. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen die 18-Jährige wurde eine Ermittlung wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)