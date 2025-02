Autofahrerin flüchtet nach Unfall mit Radfahrer

Bereits am Montag gegen 11.40 Uhr hat sich in der Ichenhauser Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Das teilt die Günzburger Polizei mit. Ein Mann fuhr mit seinem Fahrrad die Ichenhauser Straße entlang, als ihm ein Pkw entgegenkam, der nach links in die Von-Burkhardt-Straße abbiegen wollte. Die Autofahrerin nahm dem Radfahrer die Vorfahrt. Dieser musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, stürzte dabei und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern oder ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Eine nähere Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs liegt derzeit nicht vor. Es ist lediglich bekannt, so die Beamten, dass es sich um eine Pkw-Fahrerin handelte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)

