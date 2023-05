Autofahrerin prallt auf der B16 gegen die Leitplanke

Auf dem Weg zwischen Günzburg und Dillingen kommt eine 27-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Sie wird leicht verletzt.

Eine 27-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der B16 zwischen Günzburg und Dillingen leicht verletzt worden. Laut Polizei war die Frau in Richtung Dillingen unterwegs, als sie wohl aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit ihrem Auto einen Leitpfosten touchierte. Als sie gegenlenkte, geriet das Fahrzeug ins Schlingern, drehte sich und prallte gegen die linke Leitplanke.

Nach dem Unfall hatte die Fahrerin Schmerzen im Nacken- und Kopfbereich und wurde vorsorglich zur Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 3800 Euro. (AZ)