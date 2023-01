Autofahrerin übersieht in Günzburg Lastwagen beim Abbiegen auf die A8

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall auf der B16 in Günzburg. Eine Autofahrerin übersah an der Anschlussstelle Günzburg einen Lastwagen.

Am Dienstag um 09:00 Uhr ereignete sich in Günzburg auf der B16 auf Höhe der Anschlussstelle A8 Richtung München ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Die 62-jährige Pkw-Fahrerin befuhr zunächst die Geradeausspur in Richtung Ichenhausen. An der Anschlussstelle wechselte sie dann den Fahrstreifen nach links auf die Abbiegespur. Dort befand sich zum gleichem Zeitpunkt ein 29-Jähriger mit seinem Sattelzug und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro, verletzt wurde niemand. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. (AZ)