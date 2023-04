Autofahrerin verletzt Fußgänger in Günzburg leicht

Der Mann überquert die Günzburger Bahnhofstraße. Dabei wird er offenbar von der Autofahrerin übersehen.

Eine Frau fuhr am Freitagabend mit ihrem Auto in Günzburg von der Dillinger Straße nach links in die Bahnhofstraße ab. Dabei kam es im Bereich der Fußgängerfurt zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger, der die Bahnhofstraße in westlicher Richtung überquerte. Der Fußgänger wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand 350 Euro Sachschaden. (AZ)