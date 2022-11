Autorin Amelie Fried stellt in Günzburg ihren neuen Bestseller vor

Plus Wo hört ein harmloser Flirt auf und wo beginnt die Übergriffigkeit? Bei der Lesung von Autorin Amelie Fried geht es auch um ihre Erfahrung als Journalistin.

Wie wird man Bestsellerautorin? Eigentlich war das für Amelie Fried ganz einfach und unspektakulär. Mit dieser Feststellung zog die bekannte Journalistin und Autorin gleich zu Beginn der Vorstellung ihres neuesten Bestsellers „Traumfrau mit Ersatzteilen“ die Zuhörerinnen und Zuhörer im Forum am Hofgarten in ihren Bann. Vor knapp drei Jahrzehnten parierte ihr Mann ihre kritischen Anmerkungen über einen zu seicht und oberflächlich geschriebenen Roman mit dem Vorschlag, es doch mal selbst zu versuchen. „Das kannst du doch besser!“, waren damals seine Worte.