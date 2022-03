Autos in Günzburg mit Steinen beworfen?

Der Polizei liegt ein Hinweis vor, dass Kinder oder Jugendliche am Stadtberg in Günzburg Steine auf Autos geworfen haben sollen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie der Polizei Günzburg mitgeteilt wurde, sollen sich in den vergangenen Wochen des Öfteren mehrere Kinder oder Jugendliche meist nachmittags am Stadtberg in Günzburg unterhalb des Stadtturmes treffen und auch auf die dortige Mauer klettern. Wie eine Zeugin beobachten konnte, warfen die Jugendlichen von der Mauer auch schon Steine auf vorbeifahrende Autos herab. Von entstandenen Sachschäden ist der Polizei allerdings noch nichts bekannt. Die Polizei Günzburg bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, sich unter der Nummer 08221/919-0 zu melden. (AZ)