Autotüren zerkratzt: Wo ist der Unfall passiert?

Eine Günzburgerin entdeckt an ihrem Auto einen Unfallschaden. Allerdings ist bislang noch unklar, wo der Schaden an ihrem Wagen entstanden ist.

Ein ungewöhnlicher Fall von Unfallflucht beschäftigt derzeit die Polizei. Eine Günzburgerin hatte am vergangenen Dienstag an ihrem Auto einen Unfallschaden in Form eines lang gezogenen Kratzers an beiden Beifahrertüren entdeckt. Anhand des Schadensbildes geht die Polizei davon aus, dass ein unbekannter Unfallverursacher gegen den weißen Skoda Rapid, gefahren ist und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Der Verkehrsunfall hat sich vermutlich im Zeitraum zwischen dem 10. und 23. Januar ereignet. Der Unfallort ist nicht näher eingrenzbar. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zum bis dato unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)