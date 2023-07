Bahn frei für die Mountainbike-Trails im Deffinger Stadtwald!

Plus Nach fünf Jahren Vorbereitung dürfen die Mountainbiker jetzt auf die Strecken. Initiator Abmayr mahnt die Sportler, der Natur mit Respekt zu begegnen.

„Geschafft! Endlich können wir heute die Strecken ihrer Nutzung übergeben – fünf Jahre, nachdem wir unser Mountainbike-Konzept das erste Mal bei der Stadtverwaltung vorgestellt haben.“ So begann am Samstagnachmittag der Vorsitzende der Sektion Günzburg des Deutschen Alpenvereins (DAV), Hans-Jürgen Abmayr, seine Ansprache zur Eröffnung des "Flow Forest Mountainbiketrails Günzburg".

Sich im Wald mit dem Mountainbike auspowern – das ist in Günzburg fortan möglich.

Das Projekt sei mehrfach auf der Kippe gestanden, doch die Beharrlichkeit hätte sich schließlich ausgezahlt und es sei ein echtes Schmuckstück nahe des Günzburger Stadtteils Deffingen entstanden. „Stellvertretend für viele, die großes Durchhaltevermögen zeigten, möchte ich mich bei unserem Teamleiter Mountainbike, Joachim „Jogi“ Götzl bedanken“, sagte Abmayr. In seiner Ansprache dankte er auch dem Stadtrat Günzburg für seine weitsichtige Entscheidung zugunsten des Mountainbiketrails. Der DAV-Vorsitzende freute sich über die gute Zusammenarbeit mit Ordnungsamtsleiter Georg Weißhaupt und dem städtischen Förster Kevin Rees.