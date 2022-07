Günzburg

Bahn reduziert Öffnungszeiten des Reisezentrums erheblich

Plus Samstags ist der Schalter am Günzburger Bahnhof künftig nicht mehr besetzt. Und zum Jahreswechsel schließt die Bahn dann endgültig.

Von Till Hofmann

Die Mitteilung der Deutschen Bahn von Freitag beginnt folgendermaßen: "Bahnhof Günzburg: Änderung der Öffnungszeiten des Reisezentrums". Die Änderung bedeutet eine erhebliche Reduzierung des DB-Angebots. Bislang war das Reisezentrum nur am Sonntag geschlossen. Künftig wird es auch am Samstag nicht mehr besetzt sein. Der 30. Juli ist demnach der letzte Samstag, an dem Reisende zwischen 9 und 14 Uhr in dem Gebäude Tickets kaufen, nach Verbindungen fragen und andere Dienstleistungen der Bahn in Anspruch nehmen können.

