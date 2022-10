Bald gibt es wieder den Lions-Adventskalender in Günzburg und Umgebung

Ralf Strassner hat die beiden Motive des Kalenders für den guten Zweck gemalt. Hinter dessen Türchen verbergen sich 557 Gewinne im Wert von rund 42.000 Euro.

Die Tage werden merklich kürzer, es geht in Riesenschritten auf die Adventszeit zu. Der Lions Club Günzburg-Schwaben ist schon seit Langem mit den Vorbereitungen für den diesjährigen Adventskalender beschäftigt.

Und wieder wird es viele schöne Gewinne geben, wie der Lions Club mitteilt. Wer möchte nicht ein Wochenende am Ammersee oder im Montafon gewinnen? Oder einen Reisegutschein? Dann kann man das Reiseziel selbst bestimmen. Auch IT-Produkte dürften gefragte Gewinne sein, zum Beispiel eine Apple Watch oder ein iPad. Manche erfreuen sich an VIP-Karten für die Staatsoper mit Diana Damrau, anderen kommt ein Raumluftreiniger gerade recht. Oder ein Heizölgutschein. Und natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder viele andere Gutscheine für Restaurants, Fachgeschäfte, Praxen in Form von Verzehr-, Waren- oder Bargutscheinen und so manche Überraschung.

Stimmungsvolle Momente mit winterlicher Anmutung

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der Kalender in zwei Versionen mit unterschiedlichen Motiven erscheinen. Dafür war als Künstler heuer wieder Ralf Strassner tätig, der bereits mehrmals unentgeltlich Szenen in der Adventszeit gemalt hat. Und auch dieses Mal gelang es ihm, zwei adventlich-stimmungsvolle Momente mit winterlicher Anmutung auf die Leinwand zu bringen.

Es lohnt sich auch in diesem Jahr mitzumachen, wie der Ideengeber des Projekts, Hans-Jürgen Sattler, betont. Neue Sponsoren haben sich gemeldet, die ebenfalls dabei sein wollen. So konnte die Anzahl der Gewinne gegenüber dem Vorjahr um knapp 70 auf nun 557 gesteigert werden. Das erhöht natürlich die Gewinnchancen beträchtlich. Und der Wert aller Gewinne ist mit knapp 42.000 Euro auch erwähnenswert.

Den Adventskalender kann man an insgesamt 64 Verkaufsstellen erwerben

Verkaufsstart für die Aktion ist am kommenden Samstag, 15. Oktober. Die Kalender können in einer der 64 Verkaufsstellen in der Region erworben werden. Auf der Homepage des Lions Clubs www.lions-club-guenzburg.de wird rechtzeitig eine entsprechende Liste zur Verfügung gestellt.

Wegen der erheblichen Preissteigerung der Druckerei musste der Kaufpreis in diesem Jahr moderat auf acht Euro erhöht werden. Nach wie vor kommt der Erlös des Projekts wieder zahlreichen bedürftigen Menschen zugute, insbesondere in dieser Region. (AZ)