Batterie löst Brand auf Günzburger Recyclinghof aus

Am Freitag hat sich gegen 5.15 Uhr ein Brand auf dem Gelände eines Rohstoffverwertungsbetriebs in der Rudolf-Diesel-Straße in Günzburg ereignet. Laut Polizeibericht hatte sich ein Schrotthaufen aus Metall- und Textilabfällen entzündet. Vermutlich war eine in dem Müll enthaltene Batterie der Auslöser. Die Feuerwehr Günzburg rückte mit 33 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen an und konnte das Feuer rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt, und es traten keine Schadstoffe aus. Allerdings wurde eine Metalltrennwand beschädigt, der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro. (AZ)

