Bauarbeiter wird in Günzburg angefahren und leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am gestrigen Freitagvormittag kurz nach 7 Uhr. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Baustellenfahrzeug in der Schützenstraße. Da er etwas anliefern musste, fuhr der Fahrer laut Polizeiangaben rückwärts in die Straße. Hier übersah er einen 47 Jahre alten Arbeiter, der gerade Markierungen auf der Straße anbrachte. Der Fahrzeugführer prallte gegen den Arbeiter. Dieser stürzte, wurde aber nur leicht verletzt. (AZ)

