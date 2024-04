Günzburg

vor 32 Min.

Bauprojekt der Volksbank in Günzburg kann beginnen

Plus Für das Gelände zwischen Dillinger Straße und Schützenstraße steht die Planung. Dass sich aber nicht weit entfernt nichts tut, ärgert den Oberbürgermeister.

Von Rebekka Jakob

Der Auszug aus dem bisherigen Gebäude hat für die VR-Bank Donau-Mindel schon begonnen - nun sind auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bank in einigen Jahren in ihr neues Domizil einziehen kann. Der Günzburger Stadtrat hat einstimmig den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan an der Ecke Dillinger Straße/Schützenstraße beschlossen. Ein Projekt, das allgemein für Freude sorgt. Anders sieht es nicht weit entfernt in der Bahnhofstraße aus - ein Dauerärger, den Oberbürgermeister Gerhard Jauernig auch in der jüngsten Stadtratssitzung wieder ansprach.

Erst einmal aber zum Erfreulichen: Auf dem Gelände der ehemaligen Goerlich-Klinik möchte die Volksbank 2027 einziehen, dazu sollen um die Hänle-Villa drei neue Gebäude entstehen, in welchen unter anderem Büros, ein SB-Bereich und eine Kundenhalle vorgesehen sind. Auch Wohnungen, eine Arztpraxis und Gastronomie sind in den Planungen enthalten, die der Stadtrat im vergangenen Oktober auf dem Tisch liegen hatte. In der jüngsten Stadtratssitzung ging es jetzt um die eingegangenen Stellungnahmen dazu und den finalen Satzungsbeschluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen