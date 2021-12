Baustellen in Günzburg: Eine ist beendet, die nächste steht kurz bevor

Plus Seit Monaten ist die Kreuzung Weißenhorner Straße/Ulmer Straße nur in bestimmte Richtungen befahrbar, das ändert sich nun. Die nächste Großbaustelle wartet aber bereits.

Der Umbau der Kreuzung Weißenhorner Straße/Ulmer Straße war für viel Autofahrer und Anwohner eine ärgerliche Maßnahme. Monatelang war die Kreuzung nur in bestimmte Richtungen befahrbar. Großräumige Umfahrungen oder illegale Schleichwege waren die Folge. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht, eine andere, schlechte folgt aber zugleich.