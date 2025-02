Bayerische Landesstiftung verlost Tickets fürs Legoland

Die „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“ des Freistaats Bayern verlost Freikarten für das Legoland in Günzburg an kinderreiche Familien. Das hat das Familienministerium jetzt bekannt gegeben. Ministerin Ulrike Scharf freut sich über die Freikarten-Aktion: „Ein Besuch im Freizeitpark zusammen mit der ganzen Familie – ein unvergessliches Erlebnis. Oft sind die finanziellen Mittel für einen gemeinsamen Ausflug aber begrenzt. Als Familienministerin und Schirmherrin der ‚Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind‘ freue ich mich, dass Legoland Deutschland auch 2025 wieder über 200 kinderreichen Familien in Bayern einen kostenlosen Besuch in seinem Freizeitpark in Günzburg ermöglicht.“

Schon seit der Eröffnung im Jahr 2002 stellt der Freizeitpark Legoland Deutschland in Günzburg der „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“ jedes Jahr Freikarten zur Weitergabe an kinderreiche Familien, das sind Familien mit mindestens drei Kindern, zur Verfügung. Für jeden Öffnungstag des Freizeitparks können maximal fünf Tagesfreikarten pro Familie vergeben werden. Interessenten können sich vom 5. März bis zum 11. März online oder per Post („Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“, Hegelstraße 2, 95447 Bayreuth) für die Freikarten bewerben. Bei Bewerbung per Post zählt das Datum des Eingangsstempels bei der Landesstiftung. (AZ)