Günzburg

vor 48 Min.

Gladiatorenkämpfe begeistern Besucher bei Römertagen in Günzburg

Mit Schwert, Schild, Dreizack und Netz kämpften die Gladiatoren am Wochenende auf den Römertagen in Günzburg.

Plus Gladiatoren aus der Römerstadt Trier waren bei den Römertagen in Günzburg zu Gast. Was in der Arena am Turniergarten alles geboten war.

Von Sandra Kraus

Günzburg ohne Römer geht nicht, schließlich wurde die Stadt als Kastell zur Verteidigung der Donaugrenze im Hinterland des Rätischen Limes von den Römern gegründet. Erlebbar wurde diese Zeit bei den zweiten Römer-Familientagen im Turniergarten vor dem Schloss und in den Römer-Abteilungen des Heimatmuseums. Im Museum wurden an den beiden Tagen 1000 Besucherinnen und Besucher gezählt, so Stefan Baisch, Vorsitzender des Historischen Vereins. Im Außenbereich dürften es mehr gewesen sein. Der Sonntag entschädigte für den schwächer besuchten Samstag. Die Veranstalter und Darsteller sind damit hochzufrieden.

Ein Publikumsmagnet waren die Gladiatorenkämpfer, die aus der Römerstadt Trier angereist waren. Der Ruf "Gladiatores Pugnate!", Lateinisch "Gladiatoren kämpft!", eröffnete jeweils den Zweikampf in der Arena. Die Gladiatorenschule Trier legt dabei großen Wert auf maximale Nähe zu den Originalbedingungen der Antike. Spannend muss der Zweikampf auf jeden Fall sein, daran hat sich nichts geändert. Es geht um Technik und Taktik, wenn Schwert und Schild aufeinanderkrachen, um am Ende einen Sieger zu küren.

