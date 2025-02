Bei der Gewaltprävention psychisch Kranker spielen Angehörige eine große Rolle

Seit April 2023 behandelt die Präventionsstelle Schwaben in Günzburg psychisch kranke Menschen, die zu Gewalt neigen. Das Angebot richtet sich an Betroffene aus dem gesamten Regierungsbezirk Schwaben und wird durch das bayerische Sozialministerium finanziert. Während die Einrichtung unbemerkt im Hintergrund arbeitet, ist die öffentliche Diskussion um die Asylpolitik und den Umgang mit psychisch Erkrankten nach den tödlichen Anschlägen und Messerattacken in Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg entbrannt. Sie hat längst auch die Mitarbeitenden in der Präventionsstelle erreicht, man macht sich viele Gedanken.

„Ja, ich glaube schon, dass unsere Arbeit zur Deeskalation beiträgt und wir einen wertvollen Beitrag leisten“, antwortet Leiterin Carolin Schunn auf die Frage, welche Bedeutung ihre Einrichtung für die Gesellschaft hat. Die Sozialpädagogin und langjährige Mitarbeiterin in der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychotherapie ergänzt: „Allerdings können wir nicht die ganze Welt retten. Es geht nur so weit, wie die Betroffenen es zulassen und wie es gelingt, Zugang zu ihnen zu finden.“

Das leistet die Präventionsstelle in Günzburg

Betroffene sind vorrangig Menschen mit einer Schizophrenie oder einer Persönlichkeitsstörung, die zu mehr Gewalt neigen als andere. Suchterkrankungen und Intelligenzminderung dürfen nicht im Vordergrund stehen; auch reine Gewalt- und Sexualstraftäter werden hier nicht behandelt. Die Ziele der Präventionsstelle lauten Straftaten verhindern, Gewaltprävention, Opferschutz. „Dabei handelt es sich um ein spezialisiertes, niederschwelliges und ambulantes Angebot. Und es ist freiwillig“, so Carolin Schunn.

Derzeit werden hier 28 Patienten und zwei Patientinnen behandelt und begleitet. Meist erfolgt die Kontaktaufnahme durch die Polizei, Kliniken oder auch Bewährungshilfe und Betreuer, häufig auch durch die Betroffenen und deren Angehörige selbst. „Angehörige können eine wichtige Ressource für den Patienten und den Therapieverlauf darstellen. Die Qualität der Therapie kann verbessert, Vorurteile und Stigmata können abgebaut werden“, erläutert Schunn.

Kristin Knödler, Simone Heppert, Theresa Wetzler und Carolin Schunn (von links) präsentieren in der Präventionsstelle Schwaben in Günzburg die neue Informationsbroschüre für Angehörige des Maßregelvollzugs Foto: Georg Schalk, Bezirkskliniken

Angehörige seien selbst oft stark belastet durch die Unterbringung, sie haben viele Fragen. Deshalb hat die Präventionsstelle vor etwas mehr als einem Jahr die Arbeitsgruppe Angehörigenarbeit in der Forensik in Günzburg gegründet. Eine Broschüre für die Angehörigen gibt Informationen darüber, was der Maßregelvollzug eigentlich ist, über Lockerungsstufen, Besuche, Telefonate, den Umgang mit Briefen und Paketen und vieles mehr. „Die Broschüre bekommt jeder Besucher beim Erstgespräch“, berichtet Simone Heppert (Sozialdienst). Ziel sei, das Heft neben der deutschen Version künftig auch auf Russisch, Arabisch, Türkisch und Englisch aufzulegen, informiert Sozialpädagogin Theresa Wetzler.

Die Präventionsstelle steht unter der Leitung der Klinik für Forensische Psychiatrie und Psychiatrie am BKH Günzburg mit ihrer Ärztlichen Direktorin Prof. Dr. Manuela Dudeck. „Sowohl innerhalb der AG als auch bei unseren Seminaren, die wir anbieten, können die Bereiche Prävention, Klinik und Forensische Nachsorge thematisch gut miteinander verbunden werden“, sagt Carolin Schunn.

Seminare geben Angehörigen Hilfestellung

Die Arbeitsgruppe hat Psychoedukationsseminare für Angehörige entwickelt, in denen die Gruppenteilnehmer über bestimmte Krankheitsbilder und deren Behandlung informiert werden. Treffpunkt ist jeweils die Forensische Nachsorgeambulanz, Haus 84, BKH Günzburg. Die nächsten Termine sind Donnerstag, 10. April (Thema: Doppeldiagnose - Sucht und Psychose), 17. Juli (Schizophrenie) und 2. Oktober (Umgang mit Schuld und Scham; Stigmatisierung), jeweils um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Carolin Schunn und ihr Team sind sich sicher, dass sie durch ihre Arbeit das Risiko verringern können, dass schlimme Taten passieren. Sie bezeichnet es als Herausforderung, Kontakt zur Zielgruppe zu halten; das Angebot sei ja freiwillig. „Das ist oft eine Geduldsprobe und wir haben es nicht komplett in der Hand. Aber wir geben nicht auf“, so die Leiterin. Weitere Informationen gibt es unter der Mailadresse angehoerigenarbeit-fo@bkh-guenzburg.de (AZ)