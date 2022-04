Beim Ausparken gegen ein anderes Auto gekracht: 11.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer übersieht in der Parkstraße in Günzburg ein anderes Auto, es kommt zum Zusammenstoß. Der Sachschaden ist groß.

Beim Ausparken hat es am Samstagmorgen um 8.05 Uhr in Günzburg gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer eines Opels aus einem Grundstück nach links in die Parkstraße einfahren. Dabei übersah er den von links kommenden Mercedes, und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Mercedes kam dabei ins Schleudern und prallte gegenüber der Grundstücksausfahrt gegen den Bordstein. Bei dem Verkehrsunfall entstand an den beiden beteiligten Fahrzeugen 11.000 Euro Sachschaden. (AZ)