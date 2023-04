Beim Ausparken verletzt ein Autofahrer eine zehnjährige Radfahrerin

Ein Autofahrer stößt in Günzburg beim Einbiegen gegen eine jugendliche Radfahrerin. Er fährt weiter, jetzt sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Nach einer Unfallflucht mit einer Verletzten sucht die Polizei in Günzburg nach Zeugen. Demnach fuhr eine Zehnjährige mit ihrem Fahrrad am Mittwoch gegen 16.15 Uhr auf der Denzinger Straße in Wasserburg, als der Fahrer eines schwarzen Autos aus einer Hofausfahrt auf die Denzinger Straße einfuhr. Dabei streifte er die Radfahrerin leicht. Sie stürzte zwar nicht, wurde aber durch den Streifzusammenstoß trotzdem leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)