Beim Ausparken wird in Günzburg eine Fußgängerin angefahren

Das hätte deutlich schlimmer ausgehen können: In Günzburg übersah eine Autofahrerin beim Ausparken eine Passantin. Sie wurde angefahren und stürzte.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich in Günzburg am Donnerstagnachmittag. Laut Polizei fuhr eine 62-jährige Frau mit ihrem Mercedes gegen 16 Uhr in der Spitalgasse rückwärts aus einer Parklücke aus. Dabei übersah sie eine hinter dem Fahrzeug laufende 50-jährige Fußgängerin und fuhr diese an. Dadurch stürzte die Fußgängerin in die angrenzende Hecke. Es blieb glücklicherweise bei Schürfwunden an der rechten Hand. (AZ)