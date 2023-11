Beim Diebstahl ertappt: Ladendetektiv stoppt Diebe auf frischer Tat

Gleich zwei Diebe konnte ein Ladendetektiv am Montag stoppen, die versuchten Tabak und Kosmetika zu stehlen. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei Günzburg.

In einem Verbrauchermarkt in der Augsburger Straße hat ein Ladendetektiv am Montagmittag einen 36-jährigen Mann beim Diebstahl ertappt. Dieser wollte laut Polizeibericht kosmetische Erzeugnisse sowie Tabak versteckt in seiner Jackentasche durch den Kassenbereich schleusen. Das Diebesgut hatte einen niedrigen zweistelligen Wert. Schon zuvor fiel ein Jugendlicher auf, der eine Packung Zigaretten aus dem Kassenregal nahm und die Schachtel in die Jackentasche steckte. Auch der Jugendliche beabsichtigte nach Angaben der Polizei, beim Gang durch die Kassenzone die Ware im niedrigen zweistelligen Bereich nicht bezahlen zu wollen. In beiden Fällen leiteten die Beamten der Polizei Günzburg ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)