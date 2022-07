Beim Günzburger Sommerfest wird Altlandrat Hafner geehrt

Nach der Corona-Zwangspause kam der Stadtrat zum zwanglosen Austausch zusammen. Dabei beließ es Oberbürgermeister Gerhard Jauernig aber nicht.

Dass der Günzburger Museumshof im Schatten des Stadtturms in seiner jetzigen Verfassung verschenkt ist, davon konnten sich der Günzburger Stadtrat und weitere geladene Gäste beim Sommerfest der Stadt Günzburg überzeugen. Ein wenig Illumination, an den richtigen Stellen gesetzt, reichte am Freitagabend aus, um erahnen zu lassen, was aus diesem Hof gemacht werden könnte. Dieses Areal wiederzubeleben, ist das erklärte Ziel von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD). Eine Zeitmarke setzte er auch auf Nachfrage. In „fünf bis zehn Jahren“ solle aus dem einsamen Hof ein Ort der Begegnung werden, Gastronomie inklusive.

Gerhard Jauernig lobt Hubert Hafners "Schlitzohrigkeit"

Neben dem zwanglosen Austausch standen an diesem Abend zwei Personen im Fokus: Zum einen der Günzburger Altlandrat Hubert Hafner (CSU). 24 Jahre lang bestimmte er bis zum Frühjahr 2020 die Geschicke des Landkreises Günzburg mit. Jauernig lobte Hafners Ruhe, Gelassenheit, Besonnenheit, aber auch Schlitzohrigkeit und Hartnäckigkeit, wenn es darauf angekommen sei. Die verlässliche Zusammenarbeit erfolgte völlig problemlos über parteipolitische Grenzen hinweg. Hafner wurde mit der Bürgermedaille der Stadt Günzburg ausgezeichnet.

Die andere Person, für die es Applaus gab, ist Günzburgs Dritter Bürgermeister Anton Gollmitzer (Freie Wähler), der in diesem Monat seit 50 Jahren kommunalpolitisch aktiv ist. Man müsse „gut zuhören, wenig reden, mehr tun“, brachte der Geehrte sein Erfolgsrezept auf den Punkt.