Beim Kultursommer ein gesangliches Ausrufezeichen gesetzt

Plus Die Gesangsklasse von Danuta Debski begeistert das Publikum in der Heilig-Geist-Kirche. Eindrucksvoll wird die Vielfalt stimmlicher Möglichkeiten demonstriert.

Für ihr diesjähriges Sommerkonzert haben sich Danuta Debski und ihre Gesangsklasse wieder zahlreiche Gäste eingeladen, die mit Vokal- und Instrumentalbeiträgen die Besucher in der Heilig-Geist-Kirche begeisterten. Aus dem vor 14 Jahren entstandenen Vorsingen hat sich ein veritables Konzert mit gehobenen und höchsten Ansprüchen entwickelt, in dem die Musikschüler die Vielfalt der stimmlichen Möglichkeiten eindrucksvoll demonstrierten.

Danuta Debski setzte mit drei Eigenbeiträgen – sie eröffneten und beendeten den Vortragsreigen – gesangliche Ausrufezeichen. Ihr ebenso kraft- wie gefühlvoll vorgetragenes Ave Maria von Caccini, einem italienischen Komponisten zwischen Renaissance und Frühbarock, wurde von dem jugendlichen Dragos Popa auf dem Saxofon kongenial begleitet. Mit Amélie Aurelia Wenzel trat die wohl jüngste Sängerin auf die Bühne, zunächst bei dem Lied „Nur keine Eile“ von der jungen Carlotta Bodensteiner am Hackbrett begleitet. Beide Musikschülerinnen waren danach noch mit einem Solo zu hören, Amelie zudem in einem Duett mit Hamza Muhammed, der diesem Auftritt noch ein Solo aus dem Musical Aladdin folgen ließ.