Beim Stimmenkönig und seiner Tochter herrscht auch mal Politikverbot

Plus Gemeinsam im Stadtrat, im Kreistag und auf der Arbeit: Wie Ferdinand Munk und Tochter Margit Werdich-Munk seit Jahren vieles gemeinsam bestreiten – und zwar ohne Streit.

Ferdinand Munk und Margit Werdich-Munk aus Günzburg sind weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der Munk Group mit inzwischen rund 400 Mitarbeitern. Seine Tochter Margit Werdich-Munk ist ebenfalls im Unternehmen tätig. Beide sitzen zudem seit Jahren im Kreistag und im Stadtrat Günzburg – dort allerdings für unterschiedliche Fraktionen. Wie kann diese spezielle Vater-Tochter-Konstellation über so viele Jahre funktionieren? Die beiden sprechen mit unserer Redaktion über das Erfolgsgeheimnis, ihre Anfänge in der Politik, den gegenseitigen Einfluss und spezielle Abmachungen.