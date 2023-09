Beim TC Reisensburg geht eine Ära zu Ende

Der langjährige Vorsitzende des Tennisclubs Reisenburg, Hans Dieter Hasenfus, legte sein Amt nieder. Der Vorstand ist jetzt deutlich verjüngt.

Beim TC Reisensburg ist eine neue Ära eingeläutet worden: Hans Dieter Hasenfus legte nach 35-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit sein Amt als Erster Vorsitzender nieder und bereitete damit den Weg für den längst angestrebten Generationswechsel. Als sein Nachfolger wurde Robert Lopez gewählt.

In der vergangenen Saison wartete der TCR durchaus mit erfolgreichen sportlichen Leistungen auf: Insgesamt sieben Mannschaften rangen um Punkte in den BTV-Ligen, darunter zwei Jugend- und fünf Erwachsenenteams. Besonders hervorzuheben sind die Platzierungen der Herren 30, die ihre zweite Saison in der Landesliga 1 mit einem 3. Platz beendeten, sowie der Damen, die den 2. Platz in der Südliga 5 belegten. Im Kleinfeld U9 erkämpften sich die Youngster den 3. Platz in der Südliga 2.

Die Vereinsmeisterschaften wurden in fünf Disziplinen ausgetragen. Sieger und Platzierte wurden bereits im Vorfeld der Jahreshauptversammlung mit Pokalen bzw. Sachpreisen geehrt. Lotta Blatter siegte bei den Jüngsten U9. Leni Käufler belegte den 1. Platz der U15 Jugend weiblich, Johannes Schmelzle bei der U15 männlich. Bei den U18 mix freute sich Marc-Julian Klein über den Siegespokal. Im Erwachsenenbereich wurde Michael Schwenk zum Vereinsmeister der Herren 40 gekürt. Insbesondere den langjährigen Vereinsmitgliedern ist es zu verdanken, dass sich der TCR stetig weiterentwickelt hat. Die anwesenden Jubilare durften Ehrennadeln und Urkunden in Empfang nehmen.

Fünf altgediente Vorstandsmitglieder scheiden gleichzeitig aus

„Jetzt ist es an der Zeit, einen funktionsfähigen Verein auf sportlich sowie finanziellem top Niveau an jüngere Vereinsmitglieder abzugeben“, verabschiedete sich Hans Dieter Hasenfus. Insgesamt fünf altgediente Vorstandsmitglieder, alle mit hohen Auszeichnungen fürs Ehrenamt, schieden gleichzeitig aus und übergaben ihr Amt an Jüngere. Neben Hans-Dieter Hasenfus waren dies der Zweite Vorsitzende Wilhelm Petz, Schatzmeister Johann Schilling, Vergnügungswart Horst Großklaß sowie Schriftführer Günter Meyer.

Hasenfus ließ die 35 Jahre seiner ehrenamtlichen Tätigkeit noch einmal Revue passieren, um sich schließlich sichtlich gerührt für die Mitarbeit und das Engagement seiner Vorstandskollegen und dem gesamten Team zu bedanken. Die neuen Anwärter für die Posten im Vorstand wurden allesamt ohne Gegenstimmen gewählt. Als neues Vorstandsteam starten Robert Lopez (Erster Vorsitzender), Markus Brenner (Zweiter Vorsitzender), Nicole Bender (Schatzmeisterin), Redzep Miftari (Jugendwart), Hendrik Bökelmann (Vergnügungswart) und Julia Käufler (Schriftführerin). In seinem Amt als Sportwart bestätigt wurde Jochen Petz. Robert Lopez nahm seine Amtsarbeit umgehend auf und würdigte die Leistungen des scheidenden Vorstands, indem er diese zu Ehrenmitgliedern des TCR ernannte. (AZ)