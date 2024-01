Beim Umparken: Fahrerin beschädigt anderes Auto

Für eine Autofahrerin in Günzburg begann das neue Jahr mit einem Knall - und einem Schaden von 4500 Euro an ihrem und einem weiteren Auto.

Einen unschönen Start ins neue Jahr erlebte eine Autofahrerin am 1. Januar in Günzburg. Gegen 17.30 Uhr, stand die 72-Jährige mit ihrem Auto auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg. Als sie ihre Parkposition etwas korrigieren wollte und hierbei zurücksetzte, übersah sie laut Polizeiangaben das Fahrzeug eines 62-Jährigen, der ebenfalls auf den Parkplatz der Gaststätte fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem ein Gesamtschaden von etwa 4500 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. (AZ)