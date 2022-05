Beim Zündeln wurde in Günzburg eine Mülltonne in Brand gesteckt

Keineswegs ein harmloser Streich: Mutmaßlich haben Jugendliche in Günzburg gezündelt und eine Mülltonne in Brand gesteckt. Die Polizei sucht vier Verdächtige.

Gequalmt und gestunken hatte es am späten Donnerstagabend, 26. Mai, in der Nähe eines Wohnanwesens in der Günzburger Straße "Am Stadtbach". Ursache dafür war eine Mülltonne, die in Brand geraten war. Die brennende Mülltonne wurde mit dem Feuerlöscher von der gerufenen Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg gelöscht. Die Polizei sucht inzwischen vier mutmaßliche Täter, die mit E-Scootern unterwegs waren.

Polizei sucht Jugendliche, die in Günzburg auf E-Scootern unterwegs waren

Durch die Freiwillige Feuerwehr Günzburg wurde nochmals nachgelöscht. Laut Polizei muss davon ausgegangen werden, dass die Mülltonne vorsätzlich angezündet wurde. An der Mülltonne entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugenhinweisen. Konkret erbittet die Polizei Hinweise zu vier männlichen Personen, die bei der Feststellung des Brandes in der Nähe der Mülltonne gesehen wurden. Diese waren mit sogenannten E-Scootern unterwegs. Mutmaßlich dürfte es sich um Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)