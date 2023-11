Beklauter Mann will im Supermarkt schlafen und wird vom Opfer zum Täter

Nachdem sein Fahrrad gestohlen wurde, wollte ein Mann in einem Supermarkt übernachten und beleidigte die Mitarbeitenden. Nun erwarten ihn mehrere Anzeigen.

Vor einem Supermarkt in Günzburg ist es am vergangenen Donnerstag zunächst zu einem Fahrraddiebstahl durch einen unbekannten Täter gekommen. Nachdem der Besitzerdas Fehlen seines Fahrrades bemerkt hatte, wollte er laut Polizeibericht in der Filiale übernachten. Der Aufforderung der Mitarbeiter, sich aus dem Laden zu begeben, kam der nach Angaben der Polizei aufgebrachte Mann nicht nach. Nachdem er die Mitarbeiter beleidigte, musste die Polizei hinzugezogen werden, welche den Mann überreden konnte zu gehen. Dem Geschädigten selbst erwarten nun mehrere Anzeigen. (AZ)