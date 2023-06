Beleidigung nach einem Streit um einen Parkplatz

Weil ihm ihre Art zu Parken nicht platzsparend genug war, beleidigte ein Mann auf einem Günzburger Parkplatz eine Frau. Diese erstattete daraufhin eine Anzeige.

Am Mittwochmittag ist es auf einem öffentlichen Parkplatz in Günzburg zu einem Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen. Aus dem Polizeibericht geht hervor, dass nachdem eine 40-jährige Frau auf einem freien Parkplatz eingeparkt hatte, ein 58-jähriger Mann auf sie zukam und ihr vorhielt, nicht platzsparend geparkt zu haben. In diesem Zuge beleidigte der Mann die Frau, weshalb diese die Beamten verständigte. Eine Anzeige wegen Beleidigung wurde nach Angaben der Polizei aufgenommen. (AZ)