Benefizkonzert: Zwei einzigartige Blasorchester zu Gast in Günzburg

Großes Kino für die Ohren wird bei einem Benefizkonzert mit den Blasorchestern des Heeresmusikkorps Ulm und der königlichen Militärkapelle Johan Willem Friso erwartet.

Nicht alle Tage kann man im Günzburger Forum derart hochkarätige Musikerinnen und Musiker erleben – am nächsten Mittwoch kommt das Publikum sogar in den musikalischen Genuss von zwei professionellen wie einzigartigen Blasorchestern. Bei einer Benefizveranstaltung für die musikalische Jugendarbeit konzertieren das Heeresmusikkorps Ulm und die königliche Militärkapelle Johan Willem Friso gemeinsam und bieten am 5. Juli um 19.30 Uhr im Forum am Hofgarten in Günzburg sinfonische Blasmusik vom Feinsten.

Die älteste und populärste aller Militärkapellen der niederländischen Streitkräfte macht dabei Stopp in Günzburg. Das Blasorchester bietet in seiner Heimat musikalische Unterstützung für zeremonielle Veranstaltungen und offizielle Empfänge durch Seine Majestät, den König, für die musikalische Begleitung militärischer Zeremonien und bestreitet darüber hinaus auch repräsentative öffentliche Konzerte. Unterstützt werden die Gäste aus den Niederlanden bei ihrem Konzert von einem ebenso renommierten Orchester aus unserer Region, dem Heeresmusikkorps Ulm. Als sinfonisches Blasorchester bestehend aus 50 studierten Musikerinnen und Musikern gestaltet das Korps über 130 Auftritte im Jahr bei zivilen und militärischen Veranstaltungen.

Konzert fördert Jugendarbeit des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes

Gemeinsam wollen die beiden Orchester mit ihrem überraschenden und dennoch ausgewogenen Programm auch dem Günzburger Publikum die Vielfalt der Möglichkeiten zeigen, die einem hochprofessionellen modernen Blasorchester offenstehen. Dabei ist beiden Klangkörpern auch die Förderung des künstlerischen Nachwuchses ein wichtiges Anliegen, weshalb sie dieses Benefizkonzert der musikalischen Jugendarbeit im Bezirk widmen. Mit den Einnahmen möchte das Team des Bezirks Günzburg im Allgäu-Schwäbischen Musikbund weitere Projekte und Programme für den musikalischen Nachwuchs initiieren und unterstützen.

Karten für „Militärmusik in Concert“ können auf eventim.de oder vor Ort gekauft werden. (AZ)