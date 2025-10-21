Benefizveranstaltung spült 900 Euro in die Kasse vom Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

Manchmal makaber, aber auf die ganz lustige Art. So unterhielt und begeisterte der Nersinger Kabarettist Käschte sein Publikum. Das kommt nach der Vorstellung zum einhelligen Resümee: "Selten so gelacht". Käschte ist ein Künstler, der es schafft, ohne Verletzendes und ohne Politikerschelte für zwei Stunden für herzliches und unbeschwertes Lachen und einen unvergesslichen Abend zu sorgen. Und das mit einem feinen Gespür für die Absurditäten des Alltags. Auch wenn der Saal nicht ganz voll besetzt war, kam bei der Benefizveranstaltung ein Erlös von 900 Euro zusammen. Till Kurz, Vorstandsmitglied vom Kulturgewächshaus Birkenried e.V. ist froh und sehr dankbar über die Finanzspritze die dringend für notwendige Sanierungsmaßnahmen gebraucht wird.

