Bernhard Lohr warnt vor der Austrocknung des Amazonas

Warum für den Günzburger Arzt und Biologen Bernhard Lohr die Energiewende nur ein Vorgeplänkel für eine viel größere Herausforderung ist.

Vor gut sechs Wochen war es in den Medien eine kurze Schlagzeile wert: „Amazonasgebiet: Über 100 tote Flussdelfine gefunden." Berichtet wurde darüber, dass der Norden von Brasilien unter Trockenheit und hohen Temperaturen ächzt. Die extreme Witterung verändert das Gesicht der von Flüssen durchzogene Region, hieß es. Darunter litten auch Tiere wie die ikonischen Flussdelfine.

Der wasserreichste Fluss der Erde, namensgebend für eines der drei großen Tieflandregenwaldgebiete der Erde, dem Amazonasregenwald, trocknet aus. So bringt es der Günzburger Arzt und Biologe Bernhard Lohr auf den Punkt und spannt den Bogen damit weit über ein Einzelereignis hinaus. Für den Kommunalpolitiker und Vorsitzenden des Günzburger Vereins Faszination Regenwald ist das, was Anfang Oktober geschehen ist, nicht weiter verwunderlich. Lohr weist bereits seit Jahren darauf hin, dass der tropische Regenwald seinen Charakter als „Regen“-Wald verlieren wird, wenn das Waldgebiet am Amazonas unter eine bestimmte Mindestgröße fallen wird. Eine aktuelle Studie kommt zu der Erkenntnis, dass bei mehr als drei Vierteln des Amazonasregenwaldes die Fähigkeit nachgelassen hat, sich von Störungen wie Dürren oder Bränden zu erholen.

Abholzung und Brandrodung setzt dem Regenwald mächtig zu

"Der Amazonasregenwald schafft sich sein eigenes Klima durch die enorme Anzahl an Bäumen, die große Menge an Feuchtigkeit über ihre Blätter abgeben, die wiederum kondensiert und an anderen Stellen des Regenwaldes als Regen wieder niedergeht", stellt Lohr fest. Die Trockenheit im Amazonasgebiet sei hausgemacht durch die ungebremste Abholzung der Regenwälder, die das Klima am Amazonas immer trockener werden ließen.

Der Günzburger Arzt und Biologe Bernhard Lohr. Foto: Bernhard Weizenegger

Ferner sei die Brandrodung der tropischen Regenwälder ein wichtiger Treiber des menschengemachten Klimawandels. "Die Zerstörung des tropischen Regenwaldes im Speziellen beziehungsweise die Vernichtung natürlicher Lebensräume im Allgemeinen und der globale Klimawandel sind die beiden Seiten ein und derselben Medaille", betont Lohr immer wieder.

Ernährungsproblematik ist größte Herausforderung der Menschheit

„Ich habe es in Südamerika und Südostasien erlebt, wie die Sojaanbau und Ölpalmenplantagen in unvorstellbaren Dimensionen den tropischen Regenwald verdrängen und den Planeten krank machen. Und ich sehe auch als Arzt immer wieder, wie die übliche westliche Ernährung mit einem hohen Anteil tierischer Produkte die Menschen schädigt." Lohr kann sich, wie er sagt, "den Experten nur anschließen, denen klar ist: Eine Revolution auf dem Teller ist überfällig. Wenn die Menschheit die Erde nicht zugrunde richten will, wird sie neue Wege finden müssen, sich nachhaltig und gesund zu ernähren." Eine gewaltige Anstrengung stehe an. "Es wird die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts sein. Die Energiewende ist gemessen daran bloßes Vorgeplänkel“, so Lohr. (AZ)