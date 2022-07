Berufliche Schulzentrum Günzburg entlässt 257 Absolventen

Bei einer stolzen Zahl von 19 Absolventinnen und Absolventen stand die Note 1,0 im Abschlusszeugnis. Schulleiter Martin Neumann lobt den erfolgreichen Jahrgang.

Anlässlich des Sommer-Schulabschluss verabschiedete das Berufliche Schulzentrum Günzburg 257 junge Menschen aus rund 18 Berufsfeldern von Anlagenmechanikerinnen bis zum Verkäufer und händigte ihnen ihr Berufsschul-Abschlusszeugnis im Rahmen einer Feierstunde aus. Zwei Absolventen erhielten sogar einen Staatspreis.

An den Berufsfachschulen für Kinderpflege, für Ernährung und Versorgung, sowie für Sozialpflege gab es für die 50 Absolventinnen und Absolventen die Zeugnisse schon in Krumbach. Trotz den zum Teil gravierenden Einschränkungen einer Ausbildung während der Corona-Pandemie war es ein erfolgreicher Jahrgang, betonte Schulleiter Martin Neumann: "Von 307 Schülerinnen und Schülern erhalten 24 eine Auszeichnung und einen Schulpreis, zwei davon sogar einen Staatspreis. Wir reden hier von 19 Mal 1,0 im Abschlusszeugnis."

Zusätzlich Qualifikationen erwarben sich 25 Ex-Azubis mit dem Kaufmann-International, 19 sicherten sich ein Fremdsprachenzertifikat, 13 das TÜV-Zertifikat zur Qualitätsmanagement Fachkraft und elf die Europass-Mobilität im Bereich Kinderpflege. Auch in der Berufsvorbereitung gab es Erfolge. 16 Teilnehmende haben das Berufsvorbereitungsjahr bestanden, 32 Asylsuchende, Geflüchtete und Neuzugewanderte die Berufsintegrationsklasse. Für 106 Schülerinnen und Schüler beinhaltet das Abschlusszeugnis den mittleren Schulabschluss. Schulleiter Martin Neumann interpretierte die Zahlen so: "Wie sie sehen, bei uns an der Schule, da geht was, da wird man was!"

Viel Unterstützung während der Corona-Pandemie

In seinen Dank schloss er nicht nur die Lehrkräfte ein, sondern Eltern, Großeltern, Partner und Freundinnen, die Ausbilder und Chefs, sowie Kammern und Innungen. Glückwünsche an die auf dem Arbeitsmarkt so dringend benötigten Fachkräfte gab es von Ruth Abmayr, Stellvertreterin des Landrats, dritten Bürgermeister der Stadt Günzburg Anton Gollmitzer und Anette Göllner, Hauptabteilungsleiterin für Berufsausbildung bei der Handwerkskammer für Schwaben. Göllner sagte: "Sie sind besondere junge Menschen, sie gehören zu den Corona-Jahrgängen und haben durchgehalten. Sie können ganz besonders stolz sein." Auch Schülersprecher Mathis Agbih bestätigte in seiner Rede, dass es nicht einfach gewesen sei. Im Herbst 2019 hätten die meisten der Absolventinnen und Absolventen die Ausbildung begonnen. Von Anfang an habe es viel Unterstützung seitens der Berufsschule gegeben.

Für die Schulbesten gab es auf dem Podium nicht nur großen Applaus, sondern zusätzlich noch Geldpreise. Am beliebtesten war der Beruf Kaufmann und Kauffrau für Büromanagement mit 38 erfolgreich Abschließenden, dicht gefolgt von 36 Industriekaufleuten. In den klassischen Handwerksberufen wurde 13 Friseurinnen und Friseure und 11 Maurer und Maurerinnen verabschiedet.

Staatspreis für Feinwerkmechaniker und Kauffrau für Büromanagement

Als Preisträger des Staatspreises mit der Note 1,0 freuten sich Ramona Stegherr, Kauffrau für Büromanagement (Legoland Deutschland) und Fabian Sauter, Feinwerkmechaniker Maschinenbau (Technische Bauteile Eberle Ellzee).

Mit Preisen zeichnete die Berufsschule ihre Schulbesten aus: Bankkauffrau Janina Schempp (Raiffeisenbank Schwaben Mitte Krumbach), Feinwerkmechaniker Simon Gentner (Datex Maschinenbau Günzburg), Friseurin Lisa Kammerer (Martinas Meyer &Marks Friseure Krumbach), Industriekaufmann und -frau Jonas Felber (Kardex Deutschland Neuburg Kammel), Sarah Mitlehner (Josef Gartner Gundelfingen), Marie-Sophie Müller (Alko Kober Kötz), Stella Wiedmann (Josef Gartner Gundelfingen), Industriemechanikerin Selina Schweizer (Robatherm Jettingen-Scheppach), Kfz-Mechaniker Mark Neubauer (PKW Technik Erwin Philipp Dillingen), Maurer Pius Oppold (Nägele Bau Neu-Ulm), Kauffrau für Büromanagement Nicola Milz (Dominikus-Ringeisen-Werk Ursberg), Kauffrau im Einzelhandel Laura Grasmik (V-Baumarkt Günzburg), Kauffrau im Gesundheitswesen Sandra Pluschke (Sanitätshaus Hilscher Dillingen) und Selina Beck (PAS Dr. Hammerl Nördlingen), Sport- und Fitnesskauffrau Tamara Ernst (Fußballgolf Schwaben Leipheim) und Rebecca Haggenmüller (DS Fitness Memmingen), Veranstaltungskauffrau Sofi Lang (Stadt Kaufbeuren), Tabea Rebekka Langner (Modfestivals Marktoberdorf), Luisa Weindl (Hotel Maximilian´s Augsburg), Theresa Werder (Oberstdorf Event in Fischen im Allgäu), Veranstaltungskaufmann Maximilian Weirich (Cineplex Aichach) und Verkäufer Jeremy Muckle (Netto Marken-Discount Burgau).

Als Berufsbeste der Berufsfachschulen schlossen Kinderpflegerin Ayse Ata, Franziska Miller für den Bereich Verpflegung und Versorgung sowie Tamara Kandemir für Sozialpflege.