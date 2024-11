Beschädigtes Auto am Unfallort zurückgelassen

Ein Unbekannter hat die Absperrung einer Baustelle in der Hauptstraße in Günzburg beschädigt. Der Vorfall muss laut Polizei am Montag zwischen Mitternacht und 9.45 Uhr passiert sein. Der Unfallverursacher fuhr die Barken der Fahrbahnverengung komplett um. Die eingesetzten Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass in unmittelbarer Nähe ein grauer Fiat abgestellt war, der eindeutige Unfallspuren aufwies. Die Polizei geht davon aus, dass der Wagen dort zurückgelassen wurde.

An den Barken und dem beschädigten Auto entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221 919-0 zu melden. (AZ)