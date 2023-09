Günzburg

vor 32 Min.

Besinnungsstunde zu Schuljahresbeginn: Ein Zeichen der Toleranz

Plus In Günzburg startete das Schuljahr mit einer interkulturellen Besinnungsstunde. Für die Mittelschule ist ein neuer Weg für mehr Dankbarkeit und Respekt.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

„Total cool diese Besinnungsstunde, und dass auch islamische Gebete in der Kirche vorgetragen werden dürfen, gibt mir richtig Lust auf das neue Schuljahr“ oder „Das ist etwas ganz Neues gewesen, mal in eine andere Religion reinzuhören. Ich fand es richtig gut, dass jeder von uns Schülerinnen und Schüler angesprochen wurde in dieser Stunde!“ Das sind die Aussagen von Arda Demirtas und Alina Arzberger nach diesem anderen Auftakt in das neue Schuljahr. Die beiden Zehntklässler auf dem Weg zur Mittleren Reife an der Maria-Theresia Mittelschule in Günzburg waren berührt am Ende dieser besonderen Veranstaltung zum Schuljahresbeginn.

An dieser Schule haben nahezu 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund. Um diesen jungen Menschen auch die Gelegenheit zu geben, das Schuljahr gemeinsam in einer Stunde der Besinnung zu beginnen, beschritt Schulleiter Ralf Klügl zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen heuer einen völlig neuen Weg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen