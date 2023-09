Besorgte Mutter wird Opfer von betrügerischer Nachricht

Eine Mutter wollte ihrem Sohn helfen und überwies etwa 1500 an Betrüger, die sich als ihren Sohn ausgaben. Nun ermittelt die Polizei nach den Tätern.

In Günzburg ist erneut eine Frau einem Messenger-Betrug aufgesessen. Am 31. August wurde eine 54-Jährige per WhatsApp von einem unbekannten Täter angeschrieben, der sich als ihr Sohn ausgab. Aufgrund dessen, dass sein Handy kaputt sei und er deshalb eine neue Rufnummer habe, brachte der unbekannte Täter die Geschädigte laut Polizeibericht dazu, fast 1500 Euro auf ein Konto zu überweisen. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeiinspektion Günzburg geführt. (AZ)