Besuch im Legoland: Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Handtasche

Eine Besucherin des Legolands hat am Samstag die Polizei alarmiert, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Die Frau besuchte am Nachmittag mit ihrer Familie den Freizeitpark, ihre Geldbörse befand sich in ihrer Handtasche, die am Handgriff des Kinderwagens hing. Als die Familie am Abend den Park verließ, stellte die Frau fest, dass die Geldbörse entwendet worden war.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter 08221/919-0 zu melden. Zudem möchte die Polizei sensibilisieren, dass persönliche Wertgegenstände im öffentlichen Raum so getragen werden, dass ein Zugriff für fremde Personen nicht möglich ist. (AZ)