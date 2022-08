Betrüger erbeuten Geld mit abgefragten Kontodaten

Weil eine Günzburgerin am Telefon einem scheinbaren Bankmitarbeiter die Zugangsdaten für das Mobile-Banking verraten hat, haben Unbekannte illegal Geld abgehoben.

Eine Frau aus Günzburg wurde am Mittwoch von einem angeblichen Mitarbeiter ihrer Bank angerufen. In dem Telefonat äußerte der Mann, dass er festgestellt habe, dass auf ihrem Konto ein unberechtigter Geldfluss stattgefunden habe, den er stornieren wollte. Im Gespräch erfragte der Betrüger bei der Geschädigten Zugangsdaten zu ihrem Mobile-Banking-Verfahren. Danach veranlasste der Mann mit den ihm übermittelten Daten eine unberechtigte Überweisung im vierstelligen Bereich vom Konto der Geschädigten. Die Polizei weist darauf hin, am Telefon keinesfalls die Bankdaten oder sonstige persönliche Daten zu übermitteln. (AZ)